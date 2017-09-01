Подписка на газету Кыштымский рабочий

Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме футболисты команды «Металлург» сменят экипировку

В Кыштыме футболисты команды «Металлург» сменят экипировку

Автор: КР от Вчера, 09:57 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Встреча кыштымской команды "Металлург" (на фото в синей форме)

и челябинской команды "Академия футбола" 6 сентября 2017 года

в рамках Кубка области по футболу 

 

Для футболистов кыштымской команды «Металлург» на 270 тысяч рублей приобретены 40 комплектов формы двух расцветок, 40 пар гетр, 20 пар бутс и десять мячей. Как сказал сайту «КР» тренер этой команды Евгений Янусик, деньги были выделены администрацией Кыштымского городского округа.

 

В обновках команда начнёт играть уже в новом сезоне, то есть в мае следующего года. Пока же кубок Челябинской области они доиграют в  старой сине-белой одежде.

 

Сегодня кыштымцы встретятся с командой из областного центра «Академия футбола». Полуфинальный матч начнётся в 18:00 на стадионе «Центральный» в Челябинске.  

 

Ежегодно на содержание кыштымской команды «Металлург» тратится 300 тысяч рублей из бюджета округа.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter