В Кыштыме футболисты команды «Металлург» сменят экипировку
Автор: КР от Вчера, 09:57 Категория: Спорт
Встреча кыштымской команды "Металлург" (на фото в синей форме)
и челябинской команды "Академия футбола" 6 сентября 2017 года
в рамках Кубка области по футболу
Для футболистов кыштымской команды «Металлург» на 270 тысяч рублей приобретены 40 комплектов формы двух расцветок, 40 пар гетр, 20 пар бутс и десять мячей. Как сказал сайту «КР» тренер этой команды Евгений Янусик, деньги были выделены администрацией Кыштымского городского округа.
В обновках команда начнёт играть уже в новом сезоне, то есть в мае следующего года. Пока же кубок Челябинской области они доиграют в старой сине-белой одежде.
Сегодня кыштымцы встретятся с командой из областного центра «Академия футбола». Полуфинальный матч начнётся в 18:00 на стадионе «Центральный» в Челябинске.
Ежегодно на содержание кыштымской команды «Металлург» тратится 300 тысяч рублей из бюджета округа.