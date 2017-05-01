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В Кыштыме готовятся к открытию нового футбольного сезона

Автор: КР от Вчера, 11:57 Категория: Спорт

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В предстоящую субботу, 13 мая, в Кыштыме откроется новый футбольный сезон. И первая игра состоится на стадионе физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева, 60, в 17 часов. В домашней игре встретятся команды Кыштыма «Металлург» и посёлка Роза «Шахтёр».

 

Как сказал сайту «КР» администратор городского футбольного клуба «Металлург» Евгений Янусик, эта встреча станет первой в рамках чемпионата Челябинской области по футболу среди мужских команд.

 

Кстати, недавно в Кыштымском городском округе завершился кубок памяти тренера Виктора Дайбова, который несколько лет назад приобрёл статус областных соревнований. В этом году главный приз выиграла кыштымская команда «Металлург». В прошлом году победителем турнира стали футболисты из Сатки.

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