Кыштым примет этап кубка России по авторалли

Автор: КР от Вчера, 20:11 Категория: Спорт

Этап кубка России по авторалли «Малахит -2017» состоится в окрестностях Кыштыма в праздничные дни 23-25 февраля. Желание участвовать в престижных соревнованиях уже изъявили более 40 экипажей из Челябинска, Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Кирова, Сургута и других городов.

В первый день 24 февраля гонщики продемонстрируют своё мастерство на трассе в районе Косого моста и Куватала. Здесь их ждут резкие повороты, большие перепады, трамплины и прочие препятствия, часть из которых придётся проходить в темноте. На следующий день экипажи выйдут на старт на спецучастках "Слюдорудник" и "Акакуль". Церемония награждения победителей состоится в клубе санатория «Дальняя Дача».

Для справки:

На время соревнований будут перекрыты следующие участки дорог:

— 24 февраля с 15 до 20 часов от деревни Косой мост через Белое озеро в деревню Большие Егусты и далее до Куватала.

— 25 февраля с 9 до 12:30 вокруг озера Акакуль от железнодорожного переезда в поселке Татыш мимо баз отдыха на восточном берегу, СНТ "Озерское", до выезда на автодорогу Кузнецкое – Кыштым.

— 25 февраля с 11 до 17 часов от поселка Слюдорудник до деревни Косой мост через Белое озеро.