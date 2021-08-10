Кыштымские пожарные стали лучшими в финале соревнований по пожарно-спасательному спорту

Сегодня, 15:43 Категория: Спорт

251

0

В Кыштыме состоялись финальные соревнования по пожарно-спасательному спорту и пожарно-строевой подготовке среди отделений дежурных караулов подразделений ОГУ «ППС ЧО».



В соревнованиях приняли участие десять сильнейших команд – по две от каждого отряда: ПЧ №№ 117 и 118 Северного отряда (Кыштым); ПЧ №№ 121 и 122 Западного отряда; ПЧ №№ 112 и 102 Центрального отряда; ПЧ №№ 232 и 265 Троицкого отряда; ПЧ №№ 205 и 262 Южного отряда.



В программу соревнований были включены четыре практических упражнения: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; установка и подъем по выдвижной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни без использования АЦ; пожарная эстафета и комплексное упражнение по боевому развертыванию от АЦ.



Кыштымцы Александр Грахов и Андрей Курапов оказались самыми ловкими при подъеме в окно учебной башни – их результат 00:20.03.



В итоге упорной профессиональной борьбы победителем соревнований 2021 года стала кыштымская команда пожарной части № 117 Северного отряда – хозяева стадиона. Видимо, не только мастерство и слаженность команды, но и родные «стены» им тоже немного помогли. Отрадно отметить, что возглавил свою команду начальник части Александр Грахов.



Второе место досталось команде ПЧ № 121 Западного отряда. Третьей стала команда ПЧ № 118 тоже Северного отряда.