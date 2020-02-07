Автогонщик из Кыштыма стал призёром чемпионата по ледовым гонкам
Сегодня, 16:40 Категория: Спорт
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9 февраля автогонщик из Кыштыма Владимир Вакуленко принял участие в третьем этапе чемпионата по ледовым гонкам на выносливость «Ural Winter Endurancе».
На протяжении двух часов гоночные машины на «гражданских» и «спортивных» шинах преодолевали трассу под Екатеринбургом.
Как поделился с сайтом «КР» Владимир, нахождение в экстремальной ситуации как никогда учит управлять автомобилем и чувствовать его.
На чемпионате произошёл инцидент – несколько машин получили сильные повреждения, участникам пришлось сойти с трассы. Но кыштымский рейсер смог продолжить гонку, вырваться вперёд и оказаться на пьедестале, заняв третье место.