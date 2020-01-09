Школьник из Кыштыма стал серебряным призёром первенства Челябинской области по лыжным гонкам

Вчера, 12:37 Категория: Спорт

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Фото взято со страницы Александра Романова ВКонтакте.

Вчера лыжники кыштымской детско-юношеской спортивной школы вернулись из Златоуста, где проходило первенство Челябинской области по лыжным гонкам.

В числе лучших спортсменов на спринтерской дистанции в 1400 метров стал девятиклассник из второй школы Александр Романов. Воспитанник тренера Вячеслава Казакова показал второй результат.

Достойно выступили и девушки. Среди 80 участниц кыштымские школьницы Софья Кустова, Екатерина Дюкарева и Надежда Бегджикова финишировали на девятом, 14-м и 15-м местах. При этом лучшую гонку среди кыштымских лыжниц показала Екатерина Дюкарева. Ей удалось выйти в финал соревнований, но одолеть соперниц на сей раз не получилось.