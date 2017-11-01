16 ноября начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий ответит на вопросы жителей нашего города. Звоните в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» с 17 до 18 часов по телефону 4-00-49. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме самые сильные шахматисты во второй школе

В Кыштыме самые сильные шахматисты во второй школе

Автор: КР от Сегодня, 15:13 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

 

В физкультурно-спортивном комплексе состоялись соревнования по шахматам среди учеников кыштымских школ. Они прошли в рамках ежегодной спартакиады учащихся Кыштымского городского округа.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель директора ФСК по учебно- методической работе Екатерина Кириллова, в состязаниях приняли участие 20 шахматистов. Свои команды, по четыре игрока в каждой, выставили первая, вторая средняя, третья, десятая и тринадцатая школы.

 

 Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

 

Лучшим среди мальчиков стал ученик восьмого класса школы № 1 Данила Ральников. Золотую медаль заслужила также шестиклассница второй школы Кристина Блиновскова. Эта школа и стала победителем в командном зачёте.

 

Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте" 

 

Отличившиеся на соревнованиях школьники, возможно, представят наш город на областной спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала» в следующем году.

 

Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"  

 

В Кыштыме спартакиада учащихся стартовала в сентябре этого года. Спортсмены уже успели посоревноваться в легкоатлетическом кроссе, а также приняли участие в туристском многоборье. Во вторник, 21 ноября, они сыграют в настольный теннис. Впереди – волейбол, баскетбол и плавание.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter