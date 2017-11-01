В Кыштыме самые сильные шахматисты во второй школе

Автор: КР от Сегодня, 15:13 Категория: Спорт

Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

В физкультурно-спортивном комплексе состоялись соревнования по шахматам среди учеников кыштымских школ. Они прошли в рамках ежегодной спартакиады учащихся Кыштымского городского округа.

Как сказала сайту «КР» заместитель директора ФСК по учебно- методической работе Екатерина Кириллова, в состязаниях приняли участие 20 шахматистов. Свои команды, по четыре игрока в каждой, выставили первая, вторая средняя, третья, десятая и тринадцатая школы.

Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

Лучшим среди мальчиков стал ученик восьмого класса школы № 1 Данила Ральников. Золотую медаль заслужила также шестиклассница второй школы Кристина Блиновскова. Эта школа и стала победителем в командном зачёте.

Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

Отличившиеся на соревнованиях школьники, возможно, представят наш город на областной спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала» в следующем году.

Фото из сообщества "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

В Кыштыме спартакиада учащихся стартовала в сентябре этого года. Спортсмены уже успели посоревноваться в легкоатлетическом кроссе, а также приняли участие в туристском многоборье. Во вторник, 21 ноября, они сыграют в настольный теннис. Впереди – волейбол, баскетбол и плавание.