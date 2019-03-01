В Кыштыме пройдёт чемпионат Челябинской области по волейболу

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Спорт

Сегодня судейская коллегия вместе с представителями мужских команд проведёт совещание. А в 17 часов на волейбольную площадку физкультурно-спортивного комплекса уже выйдут игроки сборных Кыштыма и Аргаяшского района.

Помимо них, в областном чемпионате примут участие команды Озёрска, Вишневогорска и Миасса. Первый тур этих соревнований будет проходит в предстоящие выходные. Второй состоится в Озёрске с 5 по 7 апреля.

– По итогам двух туров, если мы займём одно из двух первых мест, получим путёвку на финал в Челябинск, – сказал сайту «КР» игрок сборной нашего города Евгений Ткачёв. – Думаю, у нас есть все шансы достигнуть этой цели. В этом году в основной состав подтянулась молодёжь. Когда, если не сейчас, им себя проявлять.

В сборной города Кыштыма восемь игроков. Капитан – работник машобъединения Константин Ходов, единственный в составе команды игрок на позиции пасующего.

Кыштымская сборная города по волейболу проведёт свои встречи, помимо сегодняшней, в 10 и 13:30 часов в субботу. Заключительная игра нашей команды состоится в воскресенье в 13 часов.