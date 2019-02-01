В Кыштыме завершился военно-патриотический конкурс

Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Спорт

В ДК металлургов состоялся заключительный этап спортивно-творческого конкурса «Курс молодого бойца» среди учеников 10-х классов.

В первом этапе – спортивном многоборье конкурса молодым бойцам предстояло продемонстрировать, как они владеют военно-прикладными и техническими навыками. Второй этап был творческим.

– К сожалению, такие конкурсы не получается проводить чаще. Они воспитывают в подрастающем поколении патриотизм, – сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – В этом у ребят появилась возможность посоревноваться в сборке и разборке автомата. А в творческом этапе все номера художественной самодеятельности были яркими и патриотическими.

Первое место заняли ученики школы № 2, обладателем второго места стала команда школы № 1, а третье место жюри присудило 13-й школе.