В Кыштыме завершился военно-патриотический конкурс Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Спорт 0 В ДК металлургов состоялся заключительный этап спортивно-творческого конкурса «Курс молодого бойца» среди учеников 10-х классов. В первом этапе – спортивном многоборье конкурса молодым бойцам предстояло продемонстрировать, как они владеют военно-прикладными и техническими навыками. Второй этап был творческим. – К сожалению, такие конкурсы не получается проводить чаще. Они воспитывают в подрастающем поколении патриотизм, – сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – В этом у ребят появилась возможность посоревноваться в сборке и разборке автомата. А в творческом этапе все номера художественной самодеятельности были яркими и патриотическими. Первое место заняли ученики школы № 2, обладателем второго места стала команда школы № 1, а третье место жюри присудило 13-й школе. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить