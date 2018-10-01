В Кыштым съедутся любители скоростной езды по бездорожью со всего Урала Автор: КР от Вчера, 17:35 Категория: Спорт 0 Фото из группы "Открытый чемпионат Челябинской области 2018" в соцсети ВКонтакте В субботу, 20 октября, в нашем городе состоится открытие автогонок «Маяк». Этот заезд знаменует третий, финальный, этап чемпионата Челябинской области по ралли. Пока на соревнования заявилось 13 экипажей – большинство из них из Озёрска. Своё участие подтвердили также спортсмены из Снежинска, Миасса, Челябинска, Кургана, Уфы, Сысерти, Первоуральска и Заречного Свердловской области. Кыштымцев в этом списке нет. Перед субботним стартом все желающие смогут рассмотреть автомобили участников и пообщаться с их пилотами и штурманами. Начало в 16 часов на площади Карла Маркса. В первый день ралли гонщики поедут по маршруту «Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты» и обратно. В связи с этим движение транспорта по этой автомобильной дороге будет ограничено с 15 до 20 часов. В воскресенье экипажи продолжат соревнования в районе посёлка Новогорного. Штаб ралли «Маяк» расположится на территории санатория «Дальняя Дача». Там же состоится награждение победителей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить