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В Кыштым съедутся любители скоростной езды по бездорожью со всего Урала

Автор: КР от Вчера, 17:35 Категория: Спорт

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Фото из группы "Открытый чемпионат Челябинской области 2018" в соцсети ВКонтакте

 

В субботу, 20 октября, в нашем городе состоится открытие автогонок «Маяк». Этот заезд знаменует третий, финальный, этап чемпионата Челябинской области по ралли.

 

Пока на соревнования заявилось 13 экипажей – большинство из них из Озёрска. Своё участие подтвердили также спортсмены из Снежинска, Миасса, Челябинска, Кургана, Уфы, Сысерти, Первоуральска и Заречного Свердловской области. Кыштымцев в этом списке нет.

 

Перед субботним стартом все желающие смогут рассмотреть автомобили участников и пообщаться с их пилотами и штурманами. Начало в 16 часов на площади Карла Маркса.

 

 

В первый день ралли гонщики поедут по маршруту «Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты» и обратно. В связи с этим движение транспорта по этой автомобильной дороге будет ограничено с 15 до 20 часов.

 

В воскресенье экипажи продолжат соревнования в районе посёлка Новогорного. Штаб ралли «Маяк» расположится на территории санатория «Дальняя Дача». Там же состоится награждение победителей.      

 


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