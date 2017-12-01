В Кыштым назначен новый прокурор – из закрытого свердловского города

Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Общество

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность прокурора города Кыштыма советника юстиции Сергея Волкова.

Сергей Волков служит в органах прокуратуры почти 20 лет – с мая 1998 года. Он был помощником прокурора военной части 9310, переименованной в 2001 году в прокуратуру города Озёрска.

После этого проходил службу в прокуратуре Свердловской области в должностях прокурора отдела по надзору за соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере предпринимательства, затем начальника отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере, на транспорте и в оборонном комплексе управления по надзору за соблюдением федерального законодательства. До недавнего времени Волков был прокурором закрытого города Лесной в Свердловской области.

Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, Сергей Викторович Волков женат, имеет совершеннолетнего сына.

Напомним, его предшественник в Кыштыме – бывший златоустовский прокурор Дмитрий Хиноверов – возглавлял надзорное ведомство в нашем городе с февраля 2016 года по май 2017-го. До назначения нового руководителя его обязанности исполнял заместитель прокурора Константин Паутов.