Из Кыштыма опять уехал прокурор – пошёл на повышение
Автор: КР от Вчера, 09:55 Категория: Общество
Дмитрий Хиноверов, пробывший прокурором города Кыштыма чуть больше года, пошёл на повышение. Теперь он – начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Челябинской области. Соответствующий приказ уже подписан прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым.
Дмитрий Геннадьевич приступил к работе в нашем городе 15 февраля 2016 года, сменив на должности прокурора Евгения Шумихина. Он исполнял прокурорские обязанности в Кыштыме без малого пять лет и в рамках ротации его перевели в Златоуст, где до этого работал Хиноверов.
Дмитрий Хиноверов родился в 1965 году. Окончил Свердловский юридический институт. Сейчас старший советник юстиции. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Состоял в резерве на должность заместителя прокурора субъекта Федерации.
Пока обязанности прокурора города Кыштыма исполняет заместитель прокурора Константин Паутов. Кто и когда возглавит нашу городскую прокуратуру, пока неизвестно.
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