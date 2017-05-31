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Из Кыштыма опять уехал прокурор – пошёл на повышение

Автор: КР от Вчера, 09:55 Категория: Общество

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Дмитрий Хиноверов, пробывший прокурором города Кыштыма чуть больше года, пошёл на повышение. Теперь он – начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Челябинской области. Соответствующий приказ уже подписан прокурором  Челябинской области Александром Кондратьевым.

 

Дмитрий Геннадьевич приступил к работе в нашем городе 15 февраля 2016 года, сменив на должности прокурора Евгения Шумихина. Он исполнял прокурорские обязанности в Кыштыме без малого пять лет и в рамках ротации его перевели в Златоуст, где до этого работал Хиноверов.

 

Дмитрий Хиноверов родился в 1965 году. Окончил Свердловский юридический институт. Сейчас старший советник юстиции. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Состоял в резерве на должность заместителя прокурора субъекта Федерации.

 

Пока обязанности прокурора города Кыштыма исполняет заместитель прокурора Константин Паутов. Кто и когда возглавит нашу городскую прокуратуру, пока неизвестно.

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