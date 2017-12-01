В Кыштыме кафе с именем завоевателя Сибири снесут с лица земли
Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: Общество
Речь идёт о бывшем кафе «Ермак» в микрорайоне Нижнего Кыштыма.
В 2006 году это здание, находящееся на балансе Кыштымского медеэлектролитного завода, было закрыто и законсервировано. Его даже хотели передать храму Николая Чудотворца под воскресную школу. Однако церковь вряд ли потянула бы его содержание.
Как сказала сайту «КР» начальник юридического отдела КМЭЗ Наталья Михеенко, «Ермак» был закрыт не столько из-за нерентабельности, сколько из-за канонов православной церкви, которые запрещают размещение увеселительного заведения вблизи храмов.
За десять лет консервации состояние здания стало неудовлетворительным. Оно может представлять реальную опасность для тех, кто находится рядом. Именно поэтому руководство предприятия приняло решение снести кафе.
Подрядчиком по его демонтажу выступает ООО «СтроительПлюс» из нашего города. До конца этого года от кыштымского «Ермака», расположенного напротив храма Николая Чудотворца, не должно остаться и следа.