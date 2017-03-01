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В Кыштыме девочек стали чаще называть именем героини одного из телесериалов

Автор: КР от Сегодня, 11:08 Категория: Общество

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В моду входит редкое женское имя – Есения.

 

– В последнее время вокруг этого имени просто бум какой-то, – сказала сайту «КР» начальник отдела ЗАГС Кыштымского городского округа Марина Шувалова. – Мои коллеги – начальники отделов ЗАГС в других городах Челябинской области наблюдают такую же картину: всё чаще они регистрируют новорождённых, которым родители дают имя Есения.

 

С начала этого года в Кыштыме так назвали троих девочек. Столько же новорождённых получили имена Алиса и Анастасия. Редкими стали Надежды, Таисии.

 

Но этому есть объяснение. На Первом канале транслируется сериал – психологический триллер «Метод». Главная героиня – выпускница юридического университета по имени Есения. Именно после выхода этого сериала имя Есения и стало одним из самых популярных.

 

Среди мужских имён лидирует Артём. Их нынче зарегистрировано уже пять. По одному – Роберт, Ян, Савелий.

 

Всего за два месяца в нашем городе выдано 63 свидетельства о рождении детей, из них 32 – мальчики. В прошлом году за первые два месяца на свет появилось 84 кыштымца.

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