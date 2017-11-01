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Житель Кыштыма обнаружил странный предмет в куске угля

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Общество

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Сантехник Дмитрий Ерошкин живёт в частном секторе и пользуется углём. В очередной раз перед загрузкой его в тачку, он, как обычно, стал разбивать большие куски друг об друга. В одном из таких кусков и обнаружился странный металлический предмет.

 

По словам Дмитрия Ерошкина, этот предмет размером с половину мужской ладони оказался довольно увесистым – примерно в полкило.  Кроме того, ещё и обладает свойствами магнита.

 

О своей находке кыштымец тут же сообщил в интернет-сообщество международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Всем известно, что уголь на нашей планете стал образовываться около 400 миллионов лет назад. И как в него мог попасть металл, который появился гораздо позднее, – большая загадка.

 

 

Однако большого интереса ни у этих экспертов, ни у представителей официальной науки металл, найденный в угле, не вызвал. Некоторые и вовсе высказались, что это может быть всё что угодно – от литейного мусора до сломанной детали погрузчика.

 

Однако сам Ерошкин уверен, что нашёл не современный предмет, а что-то значительно более древнее. Он намерен предоставить свою находку на экспертизу в Кыштымское машиностроительное объединение или в лабораторию «Челябвтормета».

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