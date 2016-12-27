В Кыштыме решается вопрос об увековечивании памяти учёного и исследователя Вадима Черноброва

Автор: КР от Сегодня, 13:56 Категория: Общество

Вадиму Черноброву в июле исполнилось бы 52 года.

Сегодня инициативная группа уральского отделения общероссийского научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск» побывала на приёме у главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

Как сообщил сайту «КР» координатор «Урал-Космопоиска» Георгий Соболев, их объединение направило в администрацию округа заявку на установку мемориальной доски в честь руководителя Вадима Черноброва, скончавшегося в мае этого года в возрасте 52 лет.

Сама доска из черного гранита размером 60 на 40 сантиметров уже готова. На ней фотография и текст: «Мемориал установлен памяти учёного, писателя, исследователя, криптофизика, координатора ОНИИОО «Космопоиск» Вадима Александровича Черноброва. 17. 07. 1965 – 18. 05. 2017».

«Космопоиск» предлагает разместить доску на здании библиотеки имени Б. Швейкина, в которой Вадим Чернобров неоднократно проводил встречи с кыштымцами. Но пока решение не принято. Согласно процедуре, заявку «Коспопоиска» сначала рассмотрит специальная комиссия по памятникам, а в августе её решение для согласования будет вынесено на Собрание депутатов.

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