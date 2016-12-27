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В Кыштыме решается вопрос об увековечивании памяти учёного и исследователя Вадима Черноброва

Автор: КР от Сегодня, 13:56 Категория: Общество

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Вадиму Черноброву в июле исполнилось бы 52 года.

 

Сегодня инициативная группа уральского отделения общероссийского научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск» побывала на приёме у главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

 

Как сообщил сайту «КР» координатор «Урал-Космопоиска» Георгий Соболев, их объединение направило в администрацию округа заявку на установку мемориальной доски  в честь руководителя Вадима Черноброва, скончавшегося в мае этого года в возрасте 52 лет.

 

Сама доска из черного гранита размером 60 на 40 сантиметров уже готова. На ней фотография и текст: «Мемориал установлен памяти учёного,  писателя, исследователя, криптофизика, координатора ОНИИОО «Космопоиск» Вадима Александровича Черноброва. 17. 07. 1965 – 18. 05. 2017».

 

«Космопоиск» предлагает разместить доску на здании библиотеки имени Б. Швейкина, в которой Вадим Чернобров неоднократно проводил встречи с кыштымцами. Но пока решение не принято. Согласно процедуре, заявку «Коспопоиска» сначала рассмотрит специальная комиссия по памятникам, а в августе её решение для согласования будет вынесено на Собрание депутатов.

 

Участники слёта на берегу Анбаша, как уже сообщалось на сайте «КР», восстановят ещё и памятник гуманоиду Алёшеньке.

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Цитата: kazanalex
что за бред....... а давайте сделаем стеллу на въезде в город и на ней будет стоять чупакабра?
Лучше напротив администрации
 
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что за бред....... а давайте сделаем стеллу на въезде в город и на ней будет стоять чупакабра?
 
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