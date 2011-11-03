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При подъезде в Кыштым появятся новые автобусные остановки

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Общество

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Улица Каолиновая в одноимённом  микрорайоне относится к дороге областного значения. Долгое время на ней находился единственный остановочный павильон – у дома № 16, но и тот не соответствовал требованиям.

 

Как сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма Станислав Беляев, в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области несколько лет подряд отправлялись информационные письма с требованием установить новые остановки и сделать тротуары, ведущие к ним.

 

В прошлом году в ведомстве, наконец, была разработана проектно-сметная документация, а некоторое время назад состоялись торги, которые выиграла фирма «Капитал Плюс». Её работники уже отсыпали карманы для заезда автобусов щебнем и обозначили их границы и будущие тротуары бордюрами.

 

 

Остановочный комплекс по направлению в Кыштым будет перенесён метров на сто в сторону автозаправки, а вторая остановка появится у дома № 15 на улице Каолиновой.

 

– От неё на противоположную сторону можно будет попасть по пешеходному переходу, – сказал сайту «КР» мастер Усик Оганесян. – Ещё одна «зебра» вдоль улицы Каолиновой появится на выезде из двора дома № 16 – она будет вести ко второй остановке.

 

Просторные автопавильоны типа «шалаш» будут покрыты калёным стеклом. У каждого из них появится урна. Кроме того, дорожники сделают длинные тротуары и заасфальтируют участок дороги от дома № 4 на улице Каолиновой до водонапорной башни на выезде из микрорайона. Все работы планируется завершить до конца следующей недели.

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Ширина проезжей части улицы Каолиновой недостаточна для безопасного проезда попутного транспорта мимо стоящего на остановке автобуса, в этом свете странно выглядит выполненная глубина остановочного кармана, тем более, что ничто не мешало сделать карманы глубже.
 
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