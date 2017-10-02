В Кыштыме кадеты заложили на школьном участке аллею памяти Героев

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Общество

В палисаднике основной четвёртой школы появилась аллея памяти Героев Советского Союза и России.

Как сказал сайту «КР» директор школы Александр Зайцев, родительский комитет обеспечил школу десятью саженцами клёнов и дубков. Дети высадили их на пришкольном участке, и теперь будут за ними ухаживать.

– У каждого кадетского класса своё дерево, – говорит Зайцев. – Дети поливают их, а на зиму укроют, чтобы они не замёрзли.

В этом году кадетскому отряду четвёртой школы исполняется десять лет. С 2008 года он носит имя Героя Советского Союза Николая Кузнецова, погибшего в Афганистане в 1985 году.

Сегодня в этой школе учится более ста кадетов.