Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме кадеты заложили на школьном участке аллею памяти Героев

В Кыштыме кадеты заложили на школьном участке аллею памяти Героев

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В палисаднике основной четвёртой школы появилась аллея памяти Героев Советского Союза и России.

 

Как сказал сайту «КР» директор школы Александр Зайцев, родительский комитет обеспечил школу десятью саженцами клёнов и дубков. Дети высадили их на пришкольном участке, и теперь будут за ними ухаживать.

 

– У каждого кадетского класса своё дерево, – говорит Зайцев. – Дети поливают их, а на зиму укроют, чтобы они не замёрзли.

 

В этом году кадетскому отряду четвёртой школы исполняется десять лет. С 2008 года он носит имя Героя Советского Союза Николая Кузнецова, погибшего в Афганистане в 1985 году.

 

Сегодня в этой школе учится более ста кадетов.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter