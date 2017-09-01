В Кыштыме отмечает юбилей ровесница революции

Автор: КР от Сегодня, 15:06 Категория: Общество

Вера Фёдоровна Лузина и её дочь Людмила Александровна Викулова

Завтра коренной жительнице нашего города Вере Фёдоровне Лузиной исполняется сто лет. Корреспондент газеты «Кыштымский рабочий» накануне побывал у неё в гостях и попытался понять, в чём секрет её долголетия.

Юбилярша уже более 20 лет живёт с дочерью Людмилой Викуловой. Около года назад у старожила Кыштыма отказали ноги, но она не падает духом. Даже лёжа в постели, с удовольствием напевает песни своей молодости – «Под окном черёмуха колышется», «Рябинушка», «Каким ты был…» И слова все помнит, ничего не забыла.

Подробную историю долгой жизни дочери зажиточного рабочего, потерявшей сына и дважды овдовевшей, но не сломившейся, рассказала её дочь – сама именинница вести продолжительные беседы уже не может.

Чем таким особенным Вера Фёдоровна торговала на рынке, что к ней даже выстраивалась очередь, и о каком подарке на день рождения мечтает, читайте в завтрашнем номере «Кыштымского рабочего».