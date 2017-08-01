В Кыштыме цены на жильё стремительно снижаются
Автор: КР от Вчера, 17:19 Категория: Общество
Ситуацию на рынке недвижимости в нашем городе сайту «КР» описала директор агентства недвижимости «Ваш дом» Ирина Шевчук. По её словам, в этой сфере всё «стабильно глухо».
– Последние две недели вообще не было ни одной сделки, – сообщила Ирина Юрьевна. – Рынок перенасыщен как предложениями вторичного жилья, так и новостройками. По несколько квартир ещё не продано в жилом комплексе «Горки» на улице Свердлова, хотя дом был сдан ещё в 2014 году. До конца не заселена и пятиэтажка на улице Республики, 35.
Две недели назад в районе санатория «Дальняя Дача» был сдан в эксплуатацию новый дом 97-й серии. Из 60 квартир продано всего четыре.
Цены на квартиры существенно снижаются. Если в 2015 году за стандартную полуторку в «хрущёвке» просили полтора миллиона рублей, то в начале прошлого – уже 1 – 1,1 миллиона. А сейчас их продают и вовсе за 900 тысяч рублей. Значительно подешевели и двухкомнатные квартиры: стандартные стоят полтора миллиона, улучшенной планировки – на 400 тысяч больше.
Несмотря на падение цен на недвижимость, покупателей жилья становится всё меньше. Плохо продаются и частные дома. Чуть лучше покупают сады, да и то в ходу лишь самые недорогие.
Комментарии
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Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Павел)
Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР. >>>
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (житель района)
Убедительная просьба, сделайте поъезды к детскому саду, засыпьте ухабы. ну действительно не подойти, не подъехать, коляску не протолкнуть у дома 93. А проезд от Интернационала 95 к магазину Фарт и нач >>>
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Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... Спаси >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Гость Ирина)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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