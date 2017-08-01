В Кыштыме цены на жильё стремительно снижаются

Автор: КР от Вчера, 17:19 Категория: Общество

Ситуацию на рынке недвижимости в нашем городе сайту «КР» описала директор агентства недвижимости «Ваш дом» Ирина Шевчук. По её словам, в этой сфере всё «стабильно глухо».

– Последние две недели вообще не было ни одной сделки, – сообщила Ирина Юрьевна. – Рынок перенасыщен как предложениями вторичного жилья, так и новостройками. По несколько квартир ещё не продано в жилом комплексе «Горки» на улице Свердлова, хотя дом был сдан ещё в 2014 году. До конца не заселена и пятиэтажка на улице Республики, 35.

Две недели назад в районе санатория «Дальняя Дача» был сдан в эксплуатацию новый дом 97-й серии. Из 60 квартир продано всего четыре.

Цены на квартиры существенно снижаются. Если в 2015 году за стандартную полуторку в «хрущёвке» просили полтора миллиона рублей, то в начале прошлого – уже 1 – 1,1 миллиона. А сейчас их продают и вовсе за 900 тысяч рублей. Значительно подешевели и двухкомнатные квартиры: стандартные стоят полтора миллиона, улучшенной планировки – на 400 тысяч больше.

Несмотря на падение цен на недвижимость, покупателей жилья становится всё меньше. Плохо продаются и частные дома. Чуть лучше покупают сады, да и то в ходу лишь самые недорогие.