В Кыштыме маленькому танкисту вручили грузовой автомобиль
Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Общество
В этом году руководство радиозавода поощрило не только коллективы цехов и отделов, которые были наиболее креативно представлены в праздничном шествии в День города. Специальная комиссия впервые отметила и участников детской колонны.
Как сказал сайту «КР» первый заместитель руководителя радиозавода Александр Людиновсков, за творческий подход к оформлению детских колясок были вознаграждены три молодые мамы. Так, игрушки для своих дочерей получили Яна Ерошкина – она прикрепила к коляске расшитые стразами размашистые крылья бабочки, и Мариям Шаронова, которая превратила коляску в сказочную карету, которую везёт вырезанный из бумаги пони.
Третий победитель конкурса – Марина Малёва. Её сын гордо ехал по центральным улицам Кыштыма на импровизированном танке. За это малышу подарили игрушечный грузовик.
Седьмой цех радиоавода
Отдел главного технолога радиозавода
Всего в праздничной колонне радиозавода шествовали коллективы 15 цехов и подразделений. Лучшими из них по оформлению признаны седьмой цех, работники которого предстали в образе пчёлок, и отдел главного технолога, чьи специалисты украсили заводскую колонну большими жёлто-красными цветами из бумаги. И тех, и других предприятие поощрило по четыре тысячи рублей. Остальные участники шествия получили по одной тысяче рублей.
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