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В Кыштыме ищут родственников военнопленного, погибшего в 1944 году в лагере в Вене

Автор: КР от Сегодня, 15:29 Категория: Общество

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Обобщённый банк  данных «Мемориал»  разыскивает родственников Маларщикова  (или Мыларщикова) Николая Гаврииловича, который родился в Кыштыме  6 декабря 1904 года. Он попал в плен под Курском 22 февраля 1943 года, находился в лагере для военнопленных в Вене и, как явствует из донесения о безвозвратных потерях,  погиб там  23 июля 1944 года. Лагерный номер Николая Гаврииловича, по данным  Центрального архива министерства обороны России, 103731. На латинице  его фамилия записана как Malarschtschikow. Прах красноармейца покоится на Центральном кладбище в Вене.

 

Поводом для розысков стало желание австрийской стороны поставить памятник солдатам, погибшим в плену на территории их страны.  Об этом инициаторы поиска сообщили в социальных сетях вместе со ссылкой на информацию о нашем земляке.

 

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