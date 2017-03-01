В Озёрске похоронили 23-летнего Ивана Слышкина, погибшего в Сирии

Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Общество

Озёрск простился с 23-летним Иваном Слышкиным, который, по информации из неофициальных источников, 12 февраля погиб при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии. Похороны молодого человека состоялись 2 марта. В этот день Ивану должно было исполниться 24 года.

Иван Слышкин с детства занимался боевыми видами искусств, преуспел в кикбоксинге. Срочную службу проходил в Чеченской республике, был награждён медалями «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу». В Сирию он отправился уже после возвращения в Озёрск. Причиной гибели солдата стала, предположительно, пуля снайпера. Гроб с телом Ивана доставили на малую родину его друзья.

В социальных сетях все, кто знал Ивана, отзываются о нём как о скромном, порядочном, добром и смелом человеке. В последний путь его провожали под музыку военного оркестра.