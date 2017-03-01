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Бдительность и ещё раз бдительность. В Кыштыме людей пугают чёрным экраном

Автор: КР от Вчера, 14:10 Категория: Общество

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Сегодня утром сразу нескольким жителям нашего города поступили подозрительные телефонные звонки. Человек на том конце провода представлялся специалистом компании-оператора телевидения. Он предупреждал своих собеседников, что якобы в ближайшее время их телевизоры перестанут вещать, поэтому к ним пожалуют мастера-ремонтники. А для того, чтобы они наверняка добрались к неисправной технике, предлагалось назвать домашний адрес.

 

На встречный вопрос о том, какую конкретно фирму представляет звонивший, ответа не следовало. А это значит, что главная цель таких звонков – сбор персональных данных.

 

Полицейские предостерегают: не называйте своего адреса, перезвоните в компанию, с которой у вас заключён договор на услуги вещания, и уточните, планируется ли проведение ремонтных работ на дому у абонентов. Скорее всего, ответ окажется отрицательным. А это значит, что вами заинтересовались мошенники.

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такая же ерунда была с интернетом, но представлялись не сразу, а только после того как я переспросил их 3 раза, компания интерсвязь
 
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