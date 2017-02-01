В Кыштыме благодаря материнскому капиталу семьи вложили в улучшение жилищных условий более полумиллиарда рублей

Автор: КР от Вчера, 14:42 Категория: Общество

Программа материнского (семейного) капитала действует в России уже 10 лет. За это время обладателями сертификата стали 2489 кыштымских семей, из них 1563 полностью использовали его средства.

В первые годы размер сертификата составлял 250 000 рублей, сейчас – 453 026 рублей. Четыре раза из средств капитала семьям производилась единовременная выплата, и суммарно 2054 кыштымских родителей и опекунов получили 31,647 миллиона рублей.

За время действия программы 1502 семьи частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму более 570 миллионов рублей, ещё 415 улучшили жилищные условия без привлечения заёмных средств более чем на 129 миллионов рублей. На обучение детей 54 семьи направили 1,9 миллиона рублей.

Как сообщили сайту «КР» в управлении Пенсионного фонда в городе Кыштыме, для того, чтобы воспользоваться программой материнского капитала, есть ещё два года. Право на него распространяется на тех, у кого ребёнок родился или был усыновлён до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.