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В одной из аптек Кыштыма народным контролёрам запретили проверять цены на противовирусные препараты

Автор: КР от 30-01-2017, 14:01 Категория: Общество

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В Кыштыме народные контролёры по поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой  провели мониторинг цен в аптеках города.

Всего было проверено семь аптек сетей «Классика», «Областной аптечный склад», «Живика», «Здоровье», «Фармикон» и «Социальная». Контролёры фиксировали цены на противовирусные препараты по 25 позициям, которые в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом пользуются наибольшим спросом.

 

В ходе мониторинга выяснилось, что стоимость одного и того же препарата в разных аптеках может варьироваться в пределах 50 рублей и более. Так, минимальная цена таблеток «Кагоцел» 189 рублей – в аптечной сети «Классика», максимальная – в «Здоровье» – 260 рублей. Стоимость «Ремантадина» и вовсе колеблется от 57 до 119 рублей. Дешевле всего он в аптеках «Здоровье», дороже – в «Классике». Капли «Гриппферон» можно приобрести как за 274 рубля в аптеках «Областного аптечного склада», так и за 399 – в «Классике».

 

Как сообщает координатор проекта «Народный контроль» в Кыштыме Нина Каданцева, в аптеке «Социальная», которая находится на улице Карла Либкнехта, 125, провести мониторинг не удалось. Руководство без объяснения причин запретило народным контролёрам фиксировать ценники.

 

По данным управления стратегического управления и привлечения инвестиций, сегодня в Кыштымском округе 17 аптек и аптечных пунктов.

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Руководство без объяснения причин запретило народным контролёрам фиксировать ценники
Не повод ли это направить туда контролеров государственных? С соответствующими полномочиями.
 
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