В Кыштыме сотрудники музея выявили на старом кладбище детские захоронения, датированные дореволюционной эпохой

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Сотрудники Кыштымского историко-революционного музея продолжают изучение старого кладбища на улице Ленина, известное в Кыштыме как «3-й километр».

В пятницу, 3 сентября, была осмотрена восточная часть территории, которая находится слева от центральной аллеи. Напомним, что музей исследует исторические захоронения XIX-XX вв (до 1917 года.). На сегодня составлено описание (с обмерами и фотофиксацией) 36 старинных надгробий. Расшифрованы имена похороненных, даты жизни и эпитафии. По некоторым именам удалось разыскать дополнительную информацию.



В минувшую пятницу были выявлены восемь надгробий разной степени сохранности. Удалось прочитать все имена погребённых. Особенностью этой экспедиции стало выявление детских захоронений. Несмотря на приличный уровень здравоохранения в Кыштымском заводе, детская смертность на рубеже веков, видимо, оставалась достаточно высокой. На первой каменной плите с детскими именами выявлен такой текст: «Здесь покоятся младенцы Морозовы / Вера, Вера и Зоя». Никаких дат на плите нет. На другой мраморной плите имён ещё больше. На плите высечен Голгофский крест. Его сопровождает текст: «Святый Боже Святый Крепкий Святый Безсмертный Помилуй нас». Ниже высечено: «Здесь покоятся дети И. Е. Ходова / Андрей Константин Анна Анисия Мария Юлия». Рядом находятся два женских захоронения с той же фамилией и безымянная могила. Предположительно это семейное захоронение Ходовых. Иван Ефимович Ходов – знаменитый кыштымский учитель. В книге «Кыштым» (Челябинское книжное издательство. 1957) заведующий гороно Е. Калугин упоминает его в своей публикации «Кыштым учится». Он пишет: «Деятельность Ходова за многолетнюю жизнь (он умер в 1922 году, на 93 году жизни) интересна тем, что он в Кыштыме работал свыше 50 лет. Он был не только учителем, но и общественником, ему принадлежит инициатива организации воскресной рабочей школы в 1909-1911 годах. Он также принимал участие в организации общеобразовательной вечерней женской школы».



Работников музея поразила ещё одна деталь. Чтобы облегчить чтение надписей, камни смачивают. Вода смывает вековые наслоения грязи и выясняется, что блёклые серые плиты на самом деле когда-то были белоснежными, как и полагается мрамору. Светлая всем память…