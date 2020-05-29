В Кыштыме при благоустройстве городского парка найдены фрагменты надгробий

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Фото из группы "Кыштымский некрополь".

В городском парке имени А.С. Пушкина сейчас проводится благоустройство. При земляных работах были найдены художественно обработанные камни. Работники Кыштымского историко-революционного музея считают, что это фрагменты надгробных памятников. Три из них, а также две плиты были осмотрены вчера. Как сказали сайту «КР» в историко-революционном музее, сегодня найденные фрагменты будут вывезены из парка. На одной из плит остались даже надписи. Их будут изучать.



Находки сделаны из одного материала. Примечательно, что из аналогичных частей состоят сборные памятники дореволюционных времён, установленные на старом кладбище. Как они появились в парке – пока остаётся загадкой. Известно, что на этом месте никогда не было кладбища. Одна из версий – остатки надгробий переместили с разгромленного погоста, существовавшего при храме Сошествия Святого Духа на Апостолов.

Историко-революционный музей реализует проект «Кыштымский некрополь». В его основе – изучение старого кладбища. Поэтому работники музея не могли пройти мимо парковой находки.