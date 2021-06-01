Предприниматель из Кыштыма Эльза Муллахметова участвовала в создании платья из цветов за шесть миллионов рублей

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В Москве, в ресторане «Времена года», прошла демонстрация самого дорогого в мире платья из живых цветов, которое вошло в книгу рекордов Гиннесса. Его стоимость более шести миллионов рублей, а на создание ушло 4 500 крупных цветков орхидеи. В проекте известного во всём мире флориста и авангардного художника Араика Галстяна приняла участие и наша землячка – владелица салона «Модный букет» Эльза Муллахметова.

Вместе с флористами из Сербии, Болгарии, Армении, Киргизии, Украины она украшала зал и создавала свадебное платье из бутонов орхидей.

Как «шилось» изделие из цветов, сколько времени занял проект и почему его участникам нельзя было разговаривать – узнаете из ближайшего номера «Кыштымского рабочего».