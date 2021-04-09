За последние два года на службу в Магадан перевелись трое сотрудников кыштымской полиции

Сегодня, 13:05 Категория: Общество

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Первой покорять русский Север отправилась инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения местной Госавтоинспекции Бэлла Завалий. Это имя отлично знакомо кыштымцам – больше десяти лет Бэлла Александровна была главным источником информации обо всех ДТП, случившихся в Кыштымском городском округе.

Июнь 2019-го. Самолёт приземлился в стареньком, насквозь пропитанном советским духом аэропорту посёлка Сокол, что в полусотне километрах от Магадана. Позади семь утомительных часов полёта из Екатеринбурга с дозаправкой в столице Якутии. Колыма встретила Бэллу Завалий ярким солнцем и непривычной для лета прохладой. К слову, сандалии там не пригодились даже в августе. В самый «жаркий» месяц года столбик термометра поднимается в среднем до 15 градусов.

Так что же подтолкнуло нашу землячку оставить Южный Урал и перебраться на берега Охотского моря, где господствует суровый субарктический климат? Об этом журналист Елена Скобеюс подробно рассказала в сегодняшнем номере газеты «Кыштымский рабочий».