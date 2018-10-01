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В Кыштыме первоклассников посвятили в пешеходы

Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня это звание получили 68 учеников первой школы. Юные участники дорожного движения продемонстрировали знания Правил дорожного движения.

 

– Теперь есть уверенность, что пешеходов-нарушителей среди детворы в Кыштымском городском округе будет встречаться гораздо меньше, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.

 

 

В школе № 1 больше десяти лет действует кружок юных инспекторов дорожного движения. В этом году помощниками полицейских выступают 15 учеников 4 «в» класса. Они проводят различные акции и участвуют в олимпиадах и конкурсах этого направления под руководством учителя начальных классов Инги Гридиной.

 

Посвящение первоклассников в пешеходы проходит во всех школах нашего города.


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