В Кыштыме первоклассников посвятили в пешеходы Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня это звание получили 68 учеников первой школы. Юные участники дорожного движения продемонстрировали знания Правил дорожного движения. – Теперь есть уверенность, что пешеходов-нарушителей среди детворы в Кыштымском городском округе будет встречаться гораздо меньше, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. В школе № 1 больше десяти лет действует кружок юных инспекторов дорожного движения. В этом году помощниками полицейских выступают 15 учеников 4 «в» класса. Они проводят различные акции и участвуют в олимпиадах и конкурсах этого направления под руководством учителя начальных классов Инги Гридиной. Посвящение первоклассников в пешеходы проходит во всех школах нашего города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить