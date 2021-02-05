В Кыштымском округе незаконно установленные гаражи будут демонтированы до 1 апреля

8-02-2021, 15:14 Категория: Общество

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В ходе рейда специалистом муниципального земельного контроля администрации Кыштымского городского округа были выявлены капитальные строения – гаражи, под которыми не оформлены надлежащим образом земельные участки.

Такие гаражи расположены в посёлке Увильды, южнее дома № 4а по улице Набережной, и притом – в водоохранной зоне памятника природы – озера Увильды.

Комитет по управлению имуществом администрации округа просит всех обладающих информацией о собственниках гаражей сообщить информацию по телефону комитета – 4-10-30 или в кабинет № 112 администрации Кыштымского городского округа.

Собственникам гаражей необходимо в срок до 1 апреля 2021 года демонтировать незаконно установленные гаражи. В противном случае они будут демонтированы за счёт средств администрации Кыштымского городского округа.