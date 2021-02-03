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«Кыштымский рабочий» объявляет конкурс к Дню защитника Отечества

Вчера, 16:34 Категория: Общество
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Редакция газеты «Кыштымский рабочий» приглашает учеников 9-11 классов принять участие в конкурсе литературных работ, посвящённых Дню защитника Отечества.

 

В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных. Поздравьте и вы своих пап, дедушек, братьев, родственников или знакомых, посвятив им свои авторские сочинения, эссе, рассказы или стихотворения.

 

Ждём ваши работы на э/адрес s.rek@yandex.ru c указанием ФИО, школы и класса. Все работы будут напечатаны в праздничном номере, лучшие – отмечены призами.

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Теги: Кыштымский рабочий конкурс День защитника Отечества школьники

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