«Кыштымский рабочий» объявляет конкурс к Дню защитника Отечества

Вчера, 16:34 Категория: Общество

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Редакция газеты «Кыштымский рабочий» приглашает учеников 9-11 классов принять участие в конкурсе литературных работ, посвящённых Дню защитника Отечества.

В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных. Поздравьте и вы своих пап, дедушек, братьев, родственников или знакомых, посвятив им свои авторские сочинения, эссе, рассказы или стихотворения.

Ждём ваши работы на э/адрес s.rek@yandex.ru c указанием ФИО, школы и класса. Все работы будут напечатаны в праздничном номере, лучшие – отмечены призами.