В Кыштыме неизвестные разгромили ледовый городок

Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Общество

Ледовый городок, который традиционно служит украшением микрорайона Нижнего Кыштыма в новогодние праздники, теперь больше похож на «поле боя». Изображения животных и цветок, венчавшие ледяной забор городка, полностью разгромлены.

Как сказал сайту «КР» заместитель генерального директора по общим вопросам Кыштымского медеэлектролитного завода Владимир Сёмин, с таким вандализмом они столкнулись впервые.

– Ледяные фигуры могли бы радовать жителей Нижнего Кыштыма вплоть до весны, пока не растают, а теперь мы вынуждены вывозить отсюда весь лёд, – говорит Владимир Николаевич. – Иллюминацию мы тоже постараемся убрать как можно быстрее, пока и её не раскурочили. Оставим только горки для детей. Самое обидное, что строим такой городок для людей, а теперь приходится от них же его и охранять.

Что касается охраны городка, то круглосуточное дежурство было организовано здесь только до 31 декабря.

На возведение новогоднего городка, в том числе и на заготовку льда, КМЭЗ выделил 420 тысяч рублей. Над созданием ледяных скульптур в течение трёх недель трудились начальники участков «Ремсервиса» Евгений Неволин и Сергей Курчавов.