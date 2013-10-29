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В Кыштыме неизвестные разгромили ледовый городок

Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Общество

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Ледовый городок, который традиционно служит украшением микрорайона Нижнего Кыштыма в новогодние праздники, теперь больше похож на «поле боя». Изображения животных и цветок, венчавшие ледяной забор городка, полностью разгромлены.

            

Как сказал сайту «КР» заместитель генерального директора по общим вопросам Кыштымского медеэлектролитного завода Владимир Сёмин, с таким вандализмом они столкнулись впервые.

 

– Ледяные фигуры могли бы радовать жителей Нижнего Кыштыма вплоть до весны, пока не растают, а теперь мы вынуждены вывозить отсюда весь лёд, – говорит Владимир Николаевич. – Иллюминацию мы тоже постараемся убрать как можно быстрее, пока и её не раскурочили. Оставим только горки для детей. Самое обидное, что строим такой городок для людей, а теперь приходится от них же его и охранять.

 

Что касается охраны городка, то круглосуточное дежурство было организовано здесь только до 31 декабря.

 

На возведение новогоднего городка, в том числе и на заготовку льда, КМЭЗ выделил 420 тысяч рублей. Над созданием ледяных скульптур в течение трёх недель трудились начальники участков «Ремсервиса» Евгений Неволин и Сергей Курчавов.

 

 

 

Комментарии:

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Цитата: Антошка
Вокруг столько пятиэтажек стоит и никто ничего не видел?
Может быть имеет смысл в таких общественных местах установить какие-то камеры?
 
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Вокруг столько пятиэтажек стоит и никто ничего не видел?
 
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  • Регистрация: 29.10.2013
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Жаль, что охрану рано сняли, раньше все праздники была и хотя бы на время каникул городок был цел. Поймать бы этих вандалов, примерно наказать, да заставить все восстановить за свой счет! А так что - с рук сойдет и в следующий раз снова будет тоже самое.
 
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