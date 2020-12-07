Полиция рассказала жителям Кыштыма о том, как избежать кражи мобильного телефона

Вчера, 09:48 Категория: Общество

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» за 2020 год зарегистрировано 60 заявлений по факту хищения сотовых телефонов.



Сотрудники полиции напоминают простые правила, которые помогут обеспечить сохранность ваших мобильников:

• не следует, без необходимости, демонстрировать сотовые телефоны, тем более в окружении незнакомых людей;

• ни под каким предлогом не давайте свой телефон незнакомым или малознакомым лицам, с целью позвонить родственникам, домой и т. д.;

• не оставляйте телефон без присмотра в салоне автомашины, на столике в общественных местах (кафе, магазинах, больницах, образовательных учреждениях и т. д.);

• не держите телефон на виду: на поясе, шнурке на шее;

• не носите телефон в сумке, лучше положите его во внутренний карман одежды;

• поздним вечером в общественных местах не стоит привлекать излишнее внимание посторонних лиц долгим разговором по сотовому;

• желательно переводить телефон в режим вибровызова, поскольку зазвонивший телефон невольно привлекает внимание окружающих, в том числе и преступников;

• не приобретайте телефон «с рук», так как это может быть телефон, находящийся в розыске.



Каждый сотовый имеет международный идентификационный номер IMEI, который состоит из 15 цифр (пример –356328-94-581873-3): первые 6 цифр – код конкретной модели телефона, следующие цифры – код страны-производителя, следующие 6 цифр – серийный номер телефона, последняя цифра – запасной идентификатор.

IMEI-код отображается на дисплее телефона, корпусе телефона в аккумуляторном отсеке и упаковочной коробке под надписью штрих-кода. Отсутствие этих реквизитов указывает на то, что данный телефон был похищен.

Серийный электронный номер сотового телефона IMEI- код определяется посредством набора следующих клавиш: *#06#.



Запишите IMEI своего телефона. Этот 15-значный номер пригодится в случае хищения телефона, потому что по нему всегда можно опознать именно ваше устройство.

