Размер материнского капитала увеличится

Сегодня, 10:38 Категория: Общество

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В 2021 году размер материнского капитала вырастет. Как сообщается на сайте 1obl.ru, выплаты планируют проиндексировать на 3,7%.

Если сейчас размер материнского капитала составляет 466 617 рублей, то в следующем году выплата составит 483 882 рубля. За второго ребёнка семья получит еще 155 550 рублей. А если семья не получала маткапитал за первого ребёнка, то с рождением второго размер выплаты будет 639 432 рубля.

Всего на выплату материнского капитала в следующем году будет направлено 443,3 миллиарда рублей.

Напомним, с 1 января этого года мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребёнка, тоже имеют право на получение материнского капитала.