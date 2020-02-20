Южноуральским семьям увеличили и продлили материнский капитал

Сегодня, 17:11 Категория: Общество

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Изменения будут иметь обратную силу и коснутся семей, в которых дети появились с 1 января 2020 года.



Парламентарий подчеркнул, что размер материнского капитала будет увеличен.



Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года — 466 617 рублей. При рождении в такой семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей.



Если второй ребенок или последующие дети родились, начиная с 2020 года — 616 617 рублей.



Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года — 466 617 рублей.

Материнский капитал будет ежегодно индексироваться.



Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец, если он является единственным усыновителем ребёнка.



Кроме того, согласно новому закону, получить маткапитал теперь можно быстрее. Пенсионный фонд примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати.



Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приёма заявления со всеми необходимыми документами.



Владимир Бурматов также отметил, что получить маткапитал теперь станет проще. Семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем.



– Это очень большой шаг вперёд, это поручение президента, которое было озвучено в Послании Федеральному собранию, и которое мы сегодня реализовали, – подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов. – Более того, помимо увеличения средств на первого, второго ребенка и последующих детей, мы расширили направления использования средств материнского капитала. Таким образом, южноуральские семьи могут планировать свой бюджет, который может быть потрачен, например, на улучшение жилищных условий. И сегодня эти средства для семей с тремя детьми уже составляют более миллиона рублей, что для нашего региона является значительной частью стоимости квартиры. Это очень хорошее подспорье для семей в решении самого болезненного вопроса – вопроса улучшения жилищных условий.

Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года.