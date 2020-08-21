Жителей Кыштыма призывают включать фонари у частных домов

Вчера, 16:50 Категория: Общество

561

0

С приближением осени в социальных сетях кыштымцы стали размещать посты о наружном освещении в частном секторе. За комментарием «КР» обратился в управление городского хозяйства Кыштымского городского округа.

Всего в Кыштыме 186 улиц частного сектора. К сожалению, опор наружного освещения в частном секторе нет и никогда не было. Опоры, от которых идёт электроснабжение в дома, не являются муниципальной собственностью. Муниципалитетом действительно разработан проект по строительству отдельных линий наружного освещения на участках, где имеется техническая возможность для этого. Согласно нормам и правилам ставить третий столб между двумя опорами запрещено. По соглашению с собственниками электрохозяйства (сетевыми организациями) муниципалитетом в частном секторе смонтировано 925 светильников. В случае если светильник на опоре имеется, но не работает, заявку необходимо подавать на ЕДДС по телефону 4-11-12, указывая адрес. Согласно Градостроительному кодексу РФ и правилам благоустройства Кыштымского городского округа каждый собственник частного домовладения обязан освещать адрес своего дома. Однако на призывы выполнить данное обязательство откликнулось лишь десять процентов собственников домовладений. Если бы в частном секторе все выполнили свои обязательства по освещению адресной таблички, то муниципалитет начал бы установку дополнительных светильников на участках, где эффект по освещённости улицы не был бы достигнут. Вместе с тем администрация округа готова оказать содействие и поддержать малообеспеченных жителей и семьи в решении вопроса по освещению адреса дома. Если такая помощь необходима, просим обращаться в отдел по обращению граждан по телефону: 8 (351-51) 4-05-49.