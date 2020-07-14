В Кыштыме во дворах на улице Горелова появились дорожные искусственные неровности

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На дороге вдоль домов на улице Горелова, 5 и 8 появились искусственные неровности. Ширина проезжей части здесь всего три с половиной метра, но некоторые автомобилисты ездят, превышая скорость.



Как сказал сайту «КР» государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Станислав Беляев, ещё в 2016 году на комиссии по безопасности дорожного движения рассматривался вопрос об обустройстве этой дороги «лежачими полицейскими».



Жители улицы Горелова неоднократно жаловались на водителей, которые гоняют по дворам. Обращения по этому поводу поступали в редакцию «КР», жители озвучили просьбу сделать неровности и на последнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Как стали известно нашему сайту из собственных источников, запланировано также расширение этой дороги до двух полос. Однако точная дата проведения работ не названа.