В Кыштыме восстановлена могила советских солдат, умерших в годы войны в местном госпитале

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Вчера, 17 июня, на старом кладбище в Кыштыме прошла панихида по воинам Великой Отечественной войны. В ней участвовали прихожане храма Рождества Христова и настоятель Михаил Чирков.



Подобные панихиды совершаются регулярно на могиле управляющего Кыштымским горным округом Павлом Карпинским и на братской могиле участников Великой Отечественной Войны. Но прежде без должного ухода оставалась могила советских солдат, умерших от ран в кыштымском госпитале в годы войны. Известно, что один из захороненных там фронтовиков – Василий Палич. Он умер в 1942 году. Все родственники участника Великой Отечественной войны живут в Украине, последний раз его мама приезжала на могилу в 70-е годы.

– Мама Василия Палича запомнилась мне седовласой старушкой, в чёрном платье до пят. Известно, что Василий был её единственным сыном. Могила фронтовика и моей мамы находятся рядом, – рассказала сайту «КР» жительница Кыштыма Людмила Романовская.



Людмила Григорьевна Романовская, Любовь Михайловна Струбовщикова и Ольга Николаевна Горбанёва облагородили могилу героев. Также прихожанам храма удалось собрать около семи тысяч на мраморный памятник.