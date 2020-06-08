Вчера, 18:30 Категория: Общество

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Как вы воспринимаете слово «дача»? Для одних, дача – это каждодневный труд: выращивание рассады, вскапывание грядок, посадка овощей, их подкормка и поливка, борьба с сорняками и вредителями.

Для других – это место отдыха с песнями, вкусными шашлыками и ароматным чаем с душистыми травами.

Конкурс для садоводов «Удачный сезон» должен максимально удовлетворить потребности и тех, и других. Маститые дачники могут поделиться советами и хитростями с теми, кто только постигает азы садоводства, дать полезные подсказки новичкам. Умельцы могут похвастаться поделками для декорирования сада из подручных материалов, функциональными изобретениями, нужными в хозяйстве каждому садоводу. А творческие личности способны повеселить частушками или снять клип на песню в собственном исполнении. Отправить креативные работы можно организаторам конкурса на электронную почту konkursOTV@yandex.ru

Авторы самых интересных, новаторских, необычных, креативных конкурсных работ получат замечательные, а главное, нужные призы. Ведущая программы «Зелёная передача» Светлана Налетова будет еженедельно знакомить телезрителей с работами участников, делиться советами и идеями, присланными на конкурс.

Всё в ваших руках! Пусть ваш дачный сезон будет УДАЧНЫМ!

Подробности конкурса: https://udacha-1obl.bitrix24.site/

Время выхода программы «Зелёная передача»:

телеканал ОТВ: чт. 9:00, сб. 10:00, вт. 20:00, ср. 14:30;

телеканал ОТР: пн. 18:35, вт. 6:00, сб. 8:00.