С опорой на надёжное плечо

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Станислав и Алёна Грицай на прогулке в Метлино. ФОТО АЛИНЫ ЛИНКОВОЙ.

Автор: Полина ЩЕРБАК

Официальное название праздника День защитника Отечества подразумевает, что виновники торжества - люди, связанные с армией. Но всё-таки двадцать третье февраля больше отмечается как день всех мужчин.

Как о военном красноречивее всего говорят погоны, так о мужчине – его поступки.

Папина гордость

Конец рабочего дня. Обтираясь объёмными пуховиками об соседей, пассажиры спешат занять места в маршрутке. Сзади устроилось несколько взрослых женщин и пара старшеклассниц, впереди сидит крупный мужчина с красным недовольным лицом, рядом – молодой парень в наушниках и мама с мальчиком лет пяти. Малыш держит в руках большую ледянку, отчего видно только его болтающиеся ножки и помпон от шапки.

На очередной остановке входит беременная девушка. Куртка плотно обтягивает большой живот. Поднимаясь в маршрутку, будущая мама бережно поддерживает его рукой. Свободных мест нет. Газель трогается, и девушка, опасно покачиваясь, в последний момент успевает ухватиться за спинку ближайшего кресла.

– Неужели никто из мужчин не уступит место?! – возмущается одна из почтенных дам, с трудом поднимаясь, чтобы освободить сиденье.

Парень делает вид, что не слышит её слов, недовольный мужчина не оборачиваясь бормочет что-то себе под нос. Заинтересовавшись происходящим, из-за своей ледянки высовывается мальчик. Увидев беременную, он тут же подскакивает:

– Садитесь, пожалуйста, на моё место, – выпаливает он.

Девушка смущается и начинает активно сопротивляться, но мальчик настаивает:

– Ребёночка ударите, – строго говорит он. – Если бы папа с нами ехал, то он бы вам место уступил.

В итоге девушка всё-таки соглашается.

– Его отец с трёх лет так приучил, – поясняет мама мальчика. – Говорит, мужчину нужно воспитывать с детства. Я с ним не спорю.

Беременная девушка улыбается в ответ, поглаживая живот.

– У меня тоже будет мальчик, – отвечает она.

Тем временем единственный в маршрутке настоящий мужчина стоит в проходе, облокотившись на огромную ледянку. Его помпон покачивается на лежачих полицейских.

Талантливый игрок

Кафе. Вечер. За столиком сидят двое.

– Знаешь, я бы без твоей помощи не успел закрыть тот отчёт, так что спасибо, – говорит он.

Большие тёмные зрачки делают его глаза почти чёрными. У него тонкий нос и узкие яркие губы, которые сразу приковывают к себе взгляд. Он смотрит девушке прямо в глаза.

– Да брось, ты бы и сам справился, – отвечает она, пытаясь выглядеть непринуждённо, но тем самым ещё больше выдавая свою кокетливую неловкость.

– Теперь можно и выдохнуть ненадолго, – улыбается мужчина.

Фиолетовая клетчатая рубашка выгодно подчёркивает его широкие плечи. Он свободно откидывается на спинку стула. Девушка невольно тоже подаётся вперёд, словно управляемая неведомой силой. Она в очередной раз непроизвольно поправляет волосы и отвечает с неестественным смешком:

– Ну, Вячеслав Семёнович нам быстро новое задание придумает.

Возникает пауза. Мужчина смотрит в сторону, неспешно делая глоток кофе. Девушка заказывает красное вино. Когда она отдаёт официанту меню, поблёскивает её обручальное кольцо.

Обсуждают работу, новинки кино, какую-то книгу. После третьего бокала девушка начинает смеяться громче, говорит быстро и много. Мужчина в основном молчит и наблюдает за ней.

– Может, зайдём к тебе за книгой? – как бы невзначай предлагает она. – Ты так интересно про неё рассказывал, я бы прочла на этой неделе…

– Уже поздно, Маш, – вдруг прерывает он. – Лучше тебе её на работу принесу. Пойдём, я вызову такси.

На улице мужчина закуривает сигарету и провожает грустно-задумчивым взглядом отъезжающую машину. Он снова выиграл. И он разочарован. Как и любому талантливому игроку, ему хочется встретить достойного соперника.

Проверка порванным пакетом

На улице уже стемнело, падает снег. По пешеходному переходу идёт с виду уставшая женщина. Правой рукой она прижимает укутанного младенца, в левой тащит огромный пакет с продуктами. Цепляясь за него, чтобы не отставать, следом семенит мальчик лет четырёх. Вдруг старший ребёнок слишком резко дёргает за ручку переполненного пакета, и его содержимое мгновенно рассыпается по асфальту. Несколько йогуртов лопается, обрызгивая женщину, тут же смешиваясь со свежим снегом. В эту фруктово-снежную кашу падает связка бананов и хлеб, откатывается в сторону палка колбасы. Виновник происшествия, затаив дыхание, смотрит на мать, и она после нескольких секунд молчания разражается матерным потоком. Сначала на сына, потом на производителей пакетов, а потом от досады и на собственную жизнь.

– Истинная леди, – с кривой усмешкой обращается ко мне мужчина в пальто, сидящий рядом на остановке.

А у перехода тем временем образовывается затор из нескольких машин, чьи владельцы спешат домой после рабочего дня.

Женщина пытается собрать уцелевшие продукты, перекладывает младенца на плечо, из-за чего тот просыпается и начинает жалобно хныкать. Из ближайшей «шестёрки» выскакивает плотный бритый парень и, вытащив из рюкзака целый пакет, спешит ей на помощь.

Затор тем временем перерастает в мини-пробку, и из её середины слышится призыв поторопиться.

– Слышь ты, пасть закрой! – одной фразой успокаивает недовольного бритоголовый парень, закидывая в пакет сетку с мандаринами.

– Просто идеальная пара, – снова комментирует мой сосед всё с той же лёгкой иронией. – Воспитанного человека сразу слышно по его речи.

– И видно по его поступкам, – не удерживаюсь от холодного ответа я.

Подъезжает моя маршрутка. Через заднее стекло видно, что, собрав продукты, парень, похоже, предлагает женщине довезти её и детей до дома, и, получив отказ, переносит пакет через дорогу. Женщина продолжает путь, старший сын на этот раз боязливо шагает рядом. Синяя «шестёрка» трогается с места и быстро уезжает, оставив за собой белорозовые йогуртовые следы от колёс. «Воспитанного» не видно, но уверена, что он сидит на лавочке всё с той же ироничной и самодовольной улыбочкой на лице.

Пятьдесят рублей для Полины

На третьем курсе университета я помогала собирать деньги на лечение девочки Полины из Миасса. Стояла с коробкой в торговом центре вместе с волонтёрами благотворительного фонда, вешала объявления в общежитии, писала знакомым в социальных сетях. Отозвались многие. Больше всего помог друг детства, который на тот момент учился в Воронеже. «Хотя бы пятьдесят рублей», – попросила я в сообщении. Он ничего не ответил, а через несколько дней пришло больше четырёх тысяч. Оказывается, он не только сам скинул несколько сотен, но и убедил почти всех одногруппников.

«Спасибо! За таких парней нужно замуж выходить», – написала я ему в ответ и, воодушевлённая, помчалась к молодому человеку, с которым мы на тот момент общались. Если и он своих друзей подключит, то получится существенная сумма.

– Слушай, Поль, у меня сейчас на сигареты-то денег не хватает!

– Но пятьдесят рублей, – тихо повторила я, но мои слова остались без ответа.

Несколько друзей того молодого человека и правда вскоре откликнулись, только по моей, а не его просьбе, и в общей сложности мне удалось отправить около восемнадцати тысяч. Через полгода сбор средств для Полины был закрыт, и девочка успешно перенесла курс лечения.

А друг детства спустя два года переехал в Челябинск и неоднократно смог доказать, как важны для мужчины благородство и отзывчивое сердце. Только уже в качестве моего мужа. По иронии судьбы, написанные мною тогда слова благодарности оказались пророческими.

Не знаю, как сложилась дальнейшая судьба другого молодого человека. Видела его лишь однажды на улице. Похоже, он всё ещё курит.