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У двоих жителей Кыштыма изъяли оружие

Сегодня, 13:25 Категория: Общество
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Если раньше за подобные проступки многие отделывались предупреждениями или штрафами, то теперь с владельцами оружия никто не церемонится. Неправильно хранящиеся предметы повышенной опасности изымаются, а их владельцы лишаются права на хранение и ношение оружия на длительный срок.

 

Так и произошло с двумя жителями Кыштыма. Во время рейдов участковыми уполномоченными в рамках оперативно-профилактических мероприятий были установлены факты неправильного хранения охотничьих гладкоствольных ружей. В обоих случаях оружие находилось не в сейфе, как это положено, а в других местах жилых помещений.

 

Как сказал сайту «КР» начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Сергей Пряхин, правонарушителям придётся заплатить штраф до двух тысяч рублей на каждого. Кроме того, мужчины, чьё хобби – охота, длительное время не имеют права хранить и носить оружие. Ружья на время изъяты, но вскоре владельцам придётся их либо продать, либо кому-то подарить.

 

Если в будущем они снова решат заняться охотой, им придётся пройти специальное обучение на предмет безопасного обращения с оружием. Стоит это недёшево и, к тому же, экзамены принимают только в Миассе, Челябинске и в Магнитогорске.

 

На сегодня в Кыштыме зарегистрировано 670 владельцев различного оружия.

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Теги: Кыштым оружие нарушение штраф

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