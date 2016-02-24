Жителей Кыштыма предупреждают: хранение оружия теперь обойдётся дороже
Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Общество
С 1 октября в десятки раз повысится плата за лицензию и разрешение на хранение и ношение оружия. Кроме того, ужесточатся требования к продлению разрешительных документов.
Как сказал сайту «КР» начальник отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергей Пряхин, если бланк разрешения на хранение и ношение оружия стоит пока десять рублей, то с октября будет 500 рублей. За лицензию на приобретение оружия вместо сегодняшних 100 рублей придётся заплатить уже две тысячи.
Что касается продления разрешения на оружие, то теперь предупреждения за просрочку заменены административным штрафом до трёх тысяч рублей. Сдать документы на продление необходимо не позднее, чем за месяц до истечения срока.
На сегодня в Кыштыме зарегистрировано 714 владельцев оружия.
Напомним, в Челябинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Те, кто добровольно сдаст в полицию оружие и боеприпасы, в том числе и из незаконного оборота, не только будут освобождены от уголовной ответственности, но ещё и получат денежное вознаграждение.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, кыштымцы уже избавились от семи гладкоствольных ружей, девяти газовых и двух травматических пистолетов и от одного самодельного обреза. В общей сложности им выплачено 36 тысяч рублей.
Это оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 1 ноября.