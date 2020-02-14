В Кыштыме выявлен факт незаконной продажи сим-карты

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Полиция напоминает: телефонные сим-карты, проданные без предъявления покупателем документов или без заключения договоров, чаще всего используют граждане для совершения различных преступлений. Самыми распространёнными из них являются мошенничество, а также ложные сообщения о терроризме.

С начала года сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и по делам несовершеннолетних, а также инспектор по административному законодательству кыштымской полиции проверили уже 37 торговых точек, где реализуются сим-карты.

На днях был выявлен факт незаконной продажи сим-карты оператора сотовой связи «Билайн». На продавца составлен административный протокол по статье 13.30 КоАП. Документ направлен в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий по Челябинской области для дальнейшего принятия решения. Продавцу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.