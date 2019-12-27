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В одном из магазинов Кыштыма полиция изъяла две сотни пачек сигарет

Вчера, 10:55 Категория: Общество
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации табачной продукции с нарушением действующего законодательства.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на продавца магазина по улице Освобождения Урала составлен административный протокол по статье «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями». С продажи снято 208 пачек сигарет различных наименований на общую сумму свыше 25 тысяч рублей.

 

Продавцу грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей.

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Теги: Кыштым полиция сигареты нарушение штраф

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