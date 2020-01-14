В Кыштыме отличники могут бесплатно порезвиться на батутах

Вчера, 11:56 Категория: Общество

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Фото из группы спортивно-развлекательного центра ВКонтакте.

Спортивно-развлекательный центр Кыштыма, располагающийся на улице Интернационала 103б, объявил акцию для отличников.

Те, у кого за вторую четверть вышли пятёрки по всем школьным предметам, могут целый час бесплатно резвиться на батутной арене. А дети, получившие десять пятёрок за одну учебную неделю, при предъявлении бумажного дневника или скриншота электронного, получают бесплатно две трассы для прохождения в верёвочном парке «Джуманджи».

Как пояснила сайту «КР» руководитель скалолазного центра «СкАла» и верёвочного парка Алла Алферова, акция действует весь январь в будние дни. Заманчивыми бонусами от спортивно-развлекательного центра уже воспользовались порядка 20 кыштымских школьников.