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В Кыштыме отличники могут бесплатно порезвиться на батутах

Вчера, 11:56 Категория: Общество
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Фото из группы спортивно-развлекательного центра ВКонтакте.

 

Спортивно-развлекательный центр Кыштыма, располагающийся на улице Интернационала 103б, объявил акцию для отличников.

 

Те, у кого за вторую четверть вышли пятёрки по всем школьным предметам, могут целый час бесплатно резвиться на батутной арене. А дети, получившие десять пятёрок за одну учебную неделю, при предъявлении бумажного дневника или скриншота электронного, получают бесплатно две трассы для прохождения в верёвочном парке «Джуманджи».

 

Как пояснила сайту «КР» руководитель скалолазного центра «СкАла» и верёвочного парка Алла Алферова, акция действует весь январь в будние дни. Заманчивыми бонусами от спортивно-развлекательного центра уже воспользовались порядка 20 кыштымских школьников.

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Теги: Кыштым батуты учеба

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