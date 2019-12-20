Газета «Кыштымский рабочий» одержала победу в первом Всероссийском конкурсе СМИ, посвящённом Русской медной компании

Вчера, 17:37 Категория: Общество

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В Челябинске подвели итоги первого Всероссийского конкурса СМИ «Медные буквы», посвящённого 15-летию Русской медной компании.

Всего было подано 145 заявок от СМИ из нескольких регионов нашей страны. На суд жюри представили журналистские работы о предприятиях РМК.

В номинации «Лучшая публикация в печатном СМИ» за цикл материалов о Кыштымском медеэлектролитном заводе первое место заняла газета «Кыштымский рабочий», опередив даже издание «Аргументы и факты»!



В номинации «Лучший теле-радиосюжет» третье место у «Кыштымской телерадиокомпании».



Три первых места в номинации «Лучшая фотография» завоевали металлурги АО «КМЭЗ». Победу одержала Анна Заикина, серебряным призёром стал Ильдус Динисламов, бронза у Бориса Емельянычева.