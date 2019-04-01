В Кыштыме полиция занялась проверкой по убийству собаки

Автор: КР от Сегодня, 14:14 Категория: Общество

Как сообщалось вчера на сайте «КР», собака, охранявшая «Дом спасения» в районе Коноплянки, была забита до смерти неизвестным мужчиной. Без матери остались 11 щенков. Сейчас их подкармливают местные жители.

Вчера вечером корреспондента «КР» вызвали в отделение полиции, где он был опрошен, при каких обстоятельствах новость об убийстве собаки появилась на сайте газеты. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту жестокого обращения с животным.

Как стало известно сайту «КР», к обеду сегодняшнего дня в будке, где прячутся щенки, их осталось восемь.

Вчера в социальной сети ВКонтакте в группе кыштымского фонда помощи животным «Симба» жительница Увильдов Елена Плешкова выложила фотографию щенят, которым без году неделю. Как она пояснила сайту «КР», их обнаружили в Кыштыме за детской библиотекой имени К. И. Чуковского в закрытом пакете, после чего привезли к ней. Сейчас активисты ищут кормящую собаку, которая сможет выходить щенков. Пока же их кормят молоком из пипетки.

Статья 245 Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными действует в нашей стране с 2017 года. По ней в Кыштыме к ответственности по сей день не привлечён ни один изверг.