В Кыштыме убили собаку, оставив 11 щенков умирать от голода

Автор: КР от Сегодня, 13:04 Категория: Общество

Раньше эта собака была на содержании фонда «Дом спасения», располагавшегося в бывшем здании второй школы. Но после расформирования «Дома спасения» все разъехались, а никто о собаке даже не вспомнил.

Сейчас щенков подкармливают жители улиц Образцова и Вайнера, что в районе Коноплянки.

Как рассказала сайту «КР» одна из местных жительниц, мать щенков до смерти забил мужчина, которого она до этого укусила.

Ранее собака охраняла территорию «Дома спасения». Но, как говорят местные жители, укусить она могла только пьянчугу. Мирно настроенных людей она не трогала и вполне подпускала к себе.

Осиротевшие щенки прячутся сейчас в старой будке.

Возможно, найдутся неравнодушные люди, в отличие от бывшего руководства «Тёплого дома», и разберут щенков по своим домам.